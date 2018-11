Cinco riesgos para la vista que todo diabético debe conocer 

Si el paciente diabético no cuida de estos detalles aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar afecciones del ojo que lo pueden conducir a la ceguera.(Foto: AAO.org)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Prevenir las enfermedades oculares que amenazan a pacientes de diabetes debe ser uno de los principales cuidados que deben tener en cuenta los hondureños diabéticos.



La retinopatía diabética, glaucoma y cataratas, son solo algunos de los padecimientos que ponen en peligro a la visión.



A continuación 5 riesgos para la vista del paciente diabético:



1. No acudir al oftalmólogo

Al menos una vez cada año es importante realizarse un examen oftalmológico completo con dilatación.



2. No controlar nivel de azúcar en sangre

Si su nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto, puede afectar la forma del cristalino produciendo visión borrosa que se normaliza cuando los niveles de azúcar en sangre se estabilizan. Los altos niveles de azúcar en sangre también pueden dañar los vasos sanguíneos de sus ojos. Mantener un buen control del nivel de azúcar en sangre le ayudará a prevenir estos problemas.



3. Descuidar presión arterial y colesterol

La hipertensión y el colesterol alto pueden representar un mayor riesgo de enfermedad ocular y pérdida de visión. Al controlar estos dos parámetros no sólo ayudará a preservar sus ojos sino su salud en general.

4. Seguir fumando

El riesgo de retinopatía diabética y otras enfermedades oculares relacionadas con la diabetes es mayor si se consume cigarrillos.



5. La vida sedentaria

Por extraño que parezca, una vida sedentaria sin ejercicio también afecta la salud de la visión.

El ejercicio es bueno para la diabetes, por ende ayuda a tener salud visual.



Si el paciente diabético no cuida de estos detalles aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar afecciones del ojo que lo pueden conducir a la ceguera.