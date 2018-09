Motivos por los que debes agregar el tomate en tu dieta alimenticia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Además de ser un ingrediente que no puede faltar en diversos platillos, el tomate es un gran antioxidante, limpia tu organismo y hasta combate el acné.



Su presentación natural es la más refrescante, por ende, muchos nutriólogos recomiendan agregarlo en la dieta alimenticia. Aquí te brindamos cuáles son las razones:



A tu salud

1) El jugo de tomate crudo ayuda a limpiar la piel y los órganos.



2) Es rico en ácido fólico, el cual sirve para prevenir defectos congénitos, por ello, se recomienda a mujeres embarazadas.



3) Se aconseja consumirlo para reducir las molestias durante el período menstrual.



4) La sustancia química puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer como el de estómago, útero y próstata.



Para la belleza

Aplicar tomate directo se atribuye que va a reducir la grasa, y por eso se usa frecuentemente en el acné, aunque en algunas personas puede provocar reacciones alérgicas si se tiene piel sensible.



En ocasiones si se mezcla con azúcar se generan ácidos glicólicos, los cuales funcionan como exfoliantes de la piel.



Propiedades nutricionales

- Es un vegetal con un buen aporte de fibra, en su mayoría se compone de agua y pocas calorías.



- Tiene vitaminas A, C y E, las cuales se consideran como antioxidantes que favorecen la actividad inmunológica.



- Su contenido en potasio ayuda a la correcta contracción muscular, a mantener hidratado el cuerpo, y a evitar la presencia de dolores o calambres por deficiencia de este nutriente.



- Contiene licopeno, otro antioxidante, que pertenece a la familia de los betacarotenos, mismos que le dan el color rojo y también los podemos encontrar en la papaya y la zanahoria.