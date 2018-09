Cuál es la cantidad de ejercicio recomendada para los adultos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Más de 1.400 millones de adultos tienen una actividad física insuficiente, lo cual los expone a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia o algún tipo de cáncer, según un estudio publicado esta semana.



A nivel mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no tienen una actividad física suficiente para gozar de buena salud, según el estudio realizado por investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los autores resaltan la falta de progresos observados respecto a los niveles de actividad física durante el transcurso de su investigación, entre 2001 y 2016.



"A diferencia de lo que ocurre con otras grandes amenazas para la salud mundial, los niveles de actividad física insuficiente no se reducen en el mundo, y más de un cuarto de los adultos no alcanzan los niveles de actividad física recomendados para tener una buena salud", avisa la autora principal del estudio, Regina Guthold, de la OMS.



Cantidad de ejercicio recomendado por la OMS

- Al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada (caminar deprisa, nadar, cuidar del jardín, hacer bicicleta, etc.)

- 75 minutos de ejercicio más intenso (correr, practicar un deporte colectivo, etc.).



Por debajo de esos niveles se considera que la actividad física es insuficiente.