Estrategias para educar la atención de sus hijos en el hogar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Qué difícil evitar que los niños se distraigan”, es lo que muchos padres dicen, pero la realidad es que no. Lo difícil es educar para mantener su atención en una sola cosa, en conseguir que el pequeño sepa controlar esos estímulos que le llegan y pueda seleccionar cuáles sí y cuáles no.



Entonces, ¿cómo lograr que se concentren en lo que deben hacer en cada momento? Considerando que, en medio de la nueva normalidad, a dormir, comer, jugar y estudiar en casa se le ha sumado la escuela en línea, estas son algunas de las estrategias que expertos proponen para cultivar la concentración en el hogar.



Zona de estudio. Lo mejor sería que el niño, junto a su papá o mamá, diseñen esta zona. Una mesa de buen tamaño, con espacio a su alrededor, donde no haya ruido y llegue la luz natural es lo idóneo. Si puede apartar de su vista distracciones como tabletas y celulares, mucho mejor.



Internet. Que aprenden a planificar y a concentrarse en la tarea que van a realizar es la idea. Si se trata de una receta de cocina, preguntar qué vamos a necesitar y colocar los ingredientes... Lo mejor para trabajar con los niños es el juego.



Crear rutinas. Las rutinas son súper importantes para trabajar la atención. Es fundamental antes de dar una instrucción tratar de llevar a cabo una rutina previa. Es una manera de captar su atención. Por ejemplo, antes de la ducha, preparar el pijama y cepillar los dientes.



Sentido del humor. Trabajar el sentido del humor es fundamental y además resulta ser lo que más les engancha. Trabaje en casa con ellos la risa, la ironía y conseguirá niños que centren mucho mejor la atención.



El juego no dirigido. ¿Por qué les gustan las construcciones? Porque son ellos los que crean, los que pautan y dirigen su juego, están un poco cansados del juego dirigido y hay que ayudarles a abrir un mundo nuevo.