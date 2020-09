Motivación: que este regreso virtual no parezca una pesadilla

TEGUCIGALPA.- Si de por sí regresar a la escuela cada año es casi una pesadilla para muchos niños, ahora tener que hacerlo desde casa se vuelve todavía más complejo.



Mantener a los pequeños motivados mientras cursan sus clases cotidianas no es tarea sencilla; requiere de atención, tiempo y esmero por parte de padres y maestros. Ahora bien, tratándose de un nuevo comienzo, en donde la modalidad virtual ya había sido experimentada, es precisa una ayuda extra.



En muchas de las escuelas, el ciclo 2020-2021 dio inicio hace un par de semanas y es posible que usted haya detectado que su hijo no está para nada motivado. Tranquilo, eso es completamente normal. Pero ojo, no significa que sea una excusa para no hacer nada. Aquí algunos consejos:



Materiales listos

Para que retomar las clases sea mucho más dinámico para los niños, deben tener en casa los materiales básicos que solían usar cuando asistían presencialmente, como crayones, tijeras, pegamento, lápices, papel en blanco y de colores, entre otros.



Rutina escolar

Establecer la hora de levantarse, de desayunar y de iniciar la jornada escolar hará más fácil para ellos el tener que adaptarse nuevamente a la educación a distancia. No subestime la importancia de crear y mantener rutinas y horarios.



Elija un lugar agradable

Así como usted trabaja mucho más a gusto en un ambiente tranquilo, ordenado e iluminado, su hijo no es un caso contrario. Escoja para él un lugar fijo en la casa en donde se sienta más cómodo, sin distracciones a la vista.



Vestirse para la clase

Parte de la rutina que hará que su niño se sienta más motivado incluye quitarse la pijama, bañarse y vestirse. De esta forma, el cuerpo entra en estado para poder trabajar y aprender mejor. Además, muchos centros escolares lo exigen durante las clases virtuales.