El internet supone riesgos para sus hijos; debe protegerlos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A raíz de que guardar cuarentena se ha convertido en la mayor garantía de conservación de la salud, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido fuertemente impulsado. En este contexto, cada vez hay más usuarios en internet, incluidos niños y agresores.



Nayelly Loya, jefa del Programa Global de Ciberdelito; y Luisa Fernández, coordinadora de Proyecto Regional contra el Ciberdelito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN), advierten que la mayoría de personas conocen poco o nada sobre las amenazas y riesgos en línea.



Este panorama presenta una cantidad amplia y atractiva de potenciales víctimas que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario estar conscientes, sobre todo desde el rol de padres, de que hay que protegerlos.



Las TIC ofrecen un espacio para la interacción entre pares que, en este momento, es la única posibilidad de intercambio seguro desde el punto de vista sanitario. Allí están también los agresores sexuales, aprovechando el anonimato que permite el internet, creando perfiles falsos en redes sociales para iniciar una “amistad”.



Durante este proceso el agresor pedirá fotografías y videos de su víctima, usualmente hasta llegar a obtener imágenes con contenido sexual, que le permitan luego extorsionar o chantajear a cambio de “discreción”. Esto suele obligar a los jóvenes a realizar acciones que ponen en peligro su integridad, como forzar relaciones sexuales, producir material de explotación sexual infantil y atentar incluso contra su propia vida.



Ahora que estamos conscientes de los principales peligros de navegar en la web, principalmente para los niños, niñas y adolescentes, es necesario saber que existen herramientas para protegerlos. Llegó el momento de involucrarse:



Comunicación abierta

Es recomendable generar una comunicación de confianza con los menores de edad e informarles sobre los peligros de las redes. Pregúnteles sobre sus amistades.



Conocimiento actual

Como adulto, debe aprender a utilizar la tecnología y no tener miedo de saber cómo funciona el internet. Esto es clave para estar al tanto de lo que sus hijos hacen.



Contextos semejantes

Enséñeles que la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal en internet es la misma que en la vida real. No hablar con extraños sigue siendo la norma.



Uso regulado

Utilice controles parentales para restringir el acceso a páginas con contenido no apto para menores, y establezca límites de tiempo de uso de tecnología.



Privacidad a tope

Insista en que nunca compartan su dirección, edad, número de teléfono u otra información personal, como la escuela a la que van, detalles de su rutina o dónde les gusta jugar.



Prevenir es ganar

Hágales saber que las apariencias engañan y que nunca deben acordar una cita en persona con amigos que solo han conocido en línea, porque estos pueden ser agresores.