A celebrar el Día del Indio en casa: actividades en familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 20 de julio nunca ha sido una fecha cualquiera en el calendario escolar; desfiles de niños con trajes típicos, actos cívicos llenos de vistosidad, meriendas reemplazadas por platillos de cada región... El Día del Indio es motivo de celebración.



En algunos centros educativos los pequeños se encuentran de vacaciones, pero otra buena parte mantiene sus clases a distancia. Y aunque esta vez la pandemia del coronavirus no permitirá que este folclórico festejo se viva como de costumbre, existe la oportunidad de hacer algo diferente y, sobre todo, en el calor del hogar.



Ideas en casa

Una de las ventajas de que esta sea una fecha que durante décadas se haya enmarcado como actividad casi permanente en el ámbito académico, es que ya sea por haber participado en eventos anteriores o como recuerdo de la etapa infantil de alguien de la familia, siempre habrá un traje típico que repetir.



Vestir a su niña o niño para este día le hará sentir que sigue siendo parte de celebraciones especiales, aun cuando no pueda asistir a la escuela a compartir con sus maestros y compañeros, y mejor aún si han acordado conectarse en línea durante el día; solo imagine ver a los pequeños inditos haciendo uso de la tecnología.



Los platillos típicos han sido otro fuerte atractivo del Día del Indio, especialmente en las horas de recreo, cuando a manera de feria los estudiantes han sabido organizarse sobre quién llevará qué para comer. Hoy no será posible este intercambio, pero es el momento oportuno para disfrutar en familia de aquellas comidas que desde siempre han acompañado la memoria cultural de los hondureños.



Y para quienes disfrutan de la danza y la música folclórica, esta es la oportunidad perfecta para que entre padres e hijos armen una pareja y se disputen a compartir una pieza. Recuerde que se trata de no pasar por alto todo aquello que, como hondureños, nos une.