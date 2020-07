Es tiempo de jugar todos en familia y sobre la mesa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuarentena sigue representando un tiempo para pasar en familia y disfrutar los unos de los otros. Aunque el mundo digital actual haga que las pantallas nos alejen, esta es una oportunidad excelente para reconectar con los seres más cercanos.



Los niños serán los primeros en disfrutar de estos momentos con sus padres. Nada refuerza más su autoestima que el hecho de compartir con los adultos de su familia, que estos los escuchen y los entiendan. Entonces, ¿por qué no sacar un juego de mesa para disfrutar un rato juntos?



Jugarlos es una forma sencilla y práctica de convivir sin prisas y disfrutar todos a la vez. Además, también son muy buenos para el aprendizaje de los más pequeños. Según expertos en psicología infantil, contribuyen a reforzar su relación con los demás y a sociabilizar dentro de un entorno distendido.



Entre tantos beneficios

Se sabe que para poder jugar hay que seguir reglas estrictas, con ellas los más pequeños aprenden a aceptar y seguir las instrucciones, y a guardar un comportamiento moderado sin revelarse. La concentración es otro de los grandes beneficios que proporciona este divertimento.



En un juego de mesa no siempre se gana y esto supone trabajar la tolerancia. Los expertos recomiendan guiar y ayudar a los más chicos para alcanzar el éxito en algunas partidas, y aceptar el fracaso en otras para que la frustración no acabe resultando en un problema.



Aprender a tolerar las derrotas desde pequeños permite que puedan enfrentarse de forma positiva a las distintas situaciones que se les presentarán en la vida. Intentar complacerlos siempre y evitar que se sientan frustrados ante cualquier situación no favorece su desarrollo integral.



Opciones como Risk, el rey de la estrategia mundial; el clásico Pictionary, que nos obliga a explicarnos como artistas consagrados; el eterno Monopoly, que todos habremos jugado en casa de la abuela; y el Jenga, para futuros constructores y amantes de la concentración, son las más populares.