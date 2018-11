El celular y sus efectos en los niños

Tegucigalpa, Honduras

Todo con medida nada con exceso. Es lo que siempre se ha dicho, pero ¿qué puede hacer un padre cuando a su hijo le gusta interactuar con el celular? ¿Se debe aislar por completo al niño? Son muchas las preguntas que se hacen los progenitores sobre el tema del celular y los niños, pero lo que se debe tener presente es que no se les puede negar el acceso a la tecnología porque ellos ya nacieron en la era digital y la necesitan para hacer sus tareas.

Según la neuropsicóloga Iris Zavala, “no podemos prohibirles sino enseñarles a usarlas de forma segura, a dominarlas y no que ellas les dominen a ellos”.

El peor error que puede cometer un padre es darle a su hijo el aparato electrónico para que se distraiga o se calme, porque esto a la larga influye en la forma de desenvolverse con los demás; asimismo, si pasa mucho tiempo frente a la pantallita puede llegar a tener problemas de visión.

También la experta señala que “esta permisividad causa un desorden en la psique del niño, puesto que a medida le encuentra el truco al aparato se ve expuesto a material que no puede comprender porque no tiene el desarrollo cerebral y emocional suficiente para dicha tarea”.

Las reglas son importantes, por eso se debe pactar con los hijos las horas en que se deben apagar o quitar los datos o el wi fi al celular. “Así evitamos que se desvelen y disminuyan la probabilidad de bajar su rendimiento académico”, aconsejó la experta.

Otra recomendación que brinda Zavala para los niños más pequeños es fijar un lugar fuera de la habitación donde puedan depositar su aparato móvil cuando sea hora de dormir, aunque lo ideal sería que no se utilizara durante la noche porque esto hace que la vista se esfuerce más y ellos están expuestos a futuros problemas de la vista o dolores de cabeza.

¿Porqué se debe restringir el uso del celular?

Primero analice si es importante que su hijo tenga un celular a su disposición a cualquier hora del día, pues esto le podría traer consecuencias graves como:

Sedentarismo ; El uso de aparatos portátiles por largas horas hace que el niño no tenga deseos de hacer nada.

Influye en la agresividad; Cuando los niños descargan en su celular videojuegos violentos pueden llegar a imitarlos.

Transtorno del sueño; Si los hijos tiene acceso a su móvil por las noches le dedican el tiempo de dormir.

Recomendación de la experta Iris Zavala, Psicóloga clínica con especialidad en

Neuropsicología "Si se le va a dar un celular permanente, viene muy bien hacer unas pautas de su uso, es decir, ‘no contestes llamadas de extraños; no recibas invitaciones de amistad de extraños; si alguien te acosa por alguna red, coméntalo’. Aliente a su hijo o hija a hablar si accidentalmente ha visto un contenido que le ha perturbado”.