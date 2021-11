La Curacao enciende el Black Friday

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la Curacao y Óptica La Curacao se han llenado los pisos de muchos productos con ofertas renovadas para que aprovechen a estrenar esta temporada con descuentos de hasta un 70% y con facilidades al crédito, donde puede comprar hoy y pagar en el 2022.



Además de la gran garantía de precio en donde se le mejora cualquier precio de la competencia y le dan hasta un 110% de la diferencia. Todos los productos los puede adquirir visitando la tienda o comprando en línea, vía la página web Lacuracaonline.com o a través de WhatsApp 3291-5052.



“Sumamente contenta de tener este lanzamiento presencial, contenta de ver a todos los medios de comunicación, colaboradores, proveedores que nos acompañan el día de hoy. Para Grupo Unicomer y sus cadenas líderes La Curacao, Óptica La Curacao y RadioShack es un verdadero honor contar con su presencia en esta importante noche”, comentó Jackelin Cardona, Gerente de Mercadeo.



La Curacao presenta una propuesta diferenciadora al mercado hondureño. A cada cliente actual y nuevo que deposita su confianza en cada una de sus marcas y para ello los quieren beneficiar con calidad, servicio, descuentos reales y beneficios únicos.



Cuentan con súper promociones al crédito, donde los clientes van a poder comprar todo lo que necesitan sin limitarse y empezar a pagar hasta en el año 2022. Se otorgará crédito pre aprobado en menos de 24 horas, el cual ofrece muchas facilidades y muchos más beneficios a sus clientes nuevos.



Además, continúan asegurando estrictos protocolos de bioseguridad para cuidar de la salud no solo de sus colaboradores sino del activo más importante, sus clientes. Continúan a la vanguardia y están preparados con todos los canales alternos de atención para que nadie se quede sin comprar.



Esta semana de ofertas Black Friday ha sido un éxito, a tal grado que han recibido muchos comentarios positivos por presentar siempre esos descuentos reales, han respondido a esas solicitudes de manera activa para que aprovechen la última semana con descuentos impresionantes en absolutamente todo, del 22 al 28 de noviembre.



“Alegre y agradecida con Dios porque en todo momento él ha sido súper fiel y hemos visto su mano no solo en nuestras vidas, sino en Grupo Unicomer, quiero contarles que cada año en este Black Friday tratamos de renovarnos, de hacer cosas diferentes para ustedes, este año tenemos productos con increíbles descuentos de hasta un 60% de descuento, adicionar que son súper novedosos con lo mejor en tecnología”, expreso Cinthia Ponce, Gerente Comercial.



Son 46 tiendas a nivel nacional, todas estas tiendas van a contar con horarios extendidos desde las 8:00 am hasta que el último cliente se vaya. También cuentan con tiendas de Óptica la Curacao, tiendas especialistas en moda y en salud que tienen hasta un 70% de descuento real en todos sus productos.