Tigo y Plan Internacional Honduras, una alianza por la educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el fin de contribuir a la educación, y mejorar las condiciones y oportunidades para más niñas, niños y jóvenes en comunidades vulnerables, Tigo y Plan International Honduras han establecido un convenio de cooperación bajo el programa Tigo Comunidades.



En el marco de la alianza Tigo - Plan International Honduras, se realizarán diferentes iniciativas con el propósito de contribuir al cierre de la brecha digital tanto de género como de educación, a través del acceso a la conectividad en centros escolares públicos , la generación de conocimiento para que las niñas, niños y jóvenes aprendan habilidades relacionadas a la tecnología bajo el programa Conectadas, además de promover el uso responsable de las redes sociales y el internet, no solo en los niños y adolescentes sino también en los padres de familia, tutores y docentes por medio del programa Conéctate Seguro.

La Educación Digital

De acuerdo a la publicación Working Group on Education: Digital skills for Life and Work de la Broadband Commission for Sustainable Development del 2017, entre las habilidades necesarias para la nueva sociedad digital y la economía digital se encuentran:



1) Habilidades digitales funcionales básicas: acceder e interactuar con las tecnologías digitales.



2) Habilidades digitales genéricas: uso de tecnologías digitales de manera significativa y beneficiosa.



3) Habilidades de nivel superior: uso de la tecnología digital de manera que empodere y transforme.



Definitivamente para el mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, resulta indispensable el desarrollo de conocimiento y habilidades tecnológicas a través de la educación digital.



Por lo anterior es de suma importancia en países como Honduras que, en paralelo al acceso a internet, este se complemente con el conocimiento digital iniciando desde la edad escolar. Las niñas, niños y jóvenes llamados “nativos digitales” se distinguen por contar con una mayor facilidad al momento de interactuar con la tecnología, lo que no significa que cuentan con los conocimientos y las herramientas para sacar el mayor provecho de esta.



En muchos casos las niñas, niños y adolescentes no reciben un acompañamiento y guía adecuada sobre el uso responsable y correcto del internet, careciendo de muchas habilidades más complejas, lo que provoca que no ejerzan un rol crítico y activo en su relación con la tecnología.



A través de los programas Conéctate Seguro y Conectadas, Tigo ha capacitado a más de 10,000 personas en más de 40 municipios de 15 departamentos del país en el uso responsable del internet y las tecnologías para la educación y los negocios, y ha conectado a más de 450 instituciones públicas con internet gratuito.

Seguridad en Línea

De acuerdo con el estudio realizado por Tigo Honduras a finales de 2019, denominado “Conociendo los hábitos de uso de internet de los niños y niñas en Honduras”, los menores dedican una considerable cantidad de horas a la navegación en internet, independientemente si es día de escuela o no, siendo estos de 2.4 horas en promedio en un día de escuela y de 3.6 horas en un día sin escuela.

Este promedio de horas se aumentó considerablemente debido al aislamiento social durante la pandemia. El estudio “Informe Sobre el Estado Mundial de las Niñas 2021” elaborado por Plan International revela, que el 55% de las niñas y las mujeres jóvenes encuestadas pasan más de siete horas por día en línea.



El mayor uso del internet es para el desarrollo de actividades cotidianas, entre ellas la educación que ha abierto la posibilidad de incorporar la tecnología a las metodologías educativas tradicionales como parte del proceso enseñanza aprendizaje, pero también ha generado un aumento en los posibles riesgos asociados al uso de las tecnologías como ser: ciberbullying, grooming, sexting, el uso indebido de los datos personales, robo de información, exposición a información falsa o errónea entre otros.



De acuerdo al informe sobre El Estado Mundial de las Niñas 2021, publicado por Plan International, 7 de cada 10 niñas y mujeres jóvenes nunca se les enseñó —ni en la escuela ni en el ámbito familiar— cómo identificar la información errónea/desinformación.



Según el estudio “Conociendo los hábitos de uso de internet de los niños y niñas en Honduras” de Tigo a finales de 2019, el 81% de los niños están conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos al navegar en internet. Los principales riesgos que están siendo percibidos giran en torno al bullying en línea (28%), la pornografía (25%) y la violencia (21%).



Ante este nuevo panorama es importante que los niños y adolescentes, no solo tengan acceso al internet y las tecnologías, sino que conozcan cómo funcionan y lo que implica para su privacidad, a través de la formación en ciudadanía digital y seguridad en Línea.

Alianza

Tigo a través de su programa de Responsabilidad Corporativa, Tigo Comunidades en conjunto con Plan International Honduras, organización que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, llevaron a cabo este lunes 01 de noviembre la firma del convenio para el fortalecimiento de la educación en Honduras.



El convenio tiene como objetivo facilitar la educación digital, la seguridad en línea y el acceso a conectividad gratuita para niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas públicas que forman parte de los proyectos de Plan International Honduras.