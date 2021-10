Natura's comparte las claves para mejorar la alimentación de los centroamericanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Por qué es importante tener una alimentación saludable? Porque se ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la anemia, la osteoporosis y algunos cánceres.



La OMS destaca que seguir una dieta saludable es clave para “protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”.



Tener una alimentación saludable significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.



Una dieta sana incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Comer al menos 400 g, o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética.



La correcta alimentación de un ser humano se basa no solo en la variedad de alimentos que incluya, sino en la cantidad; dicha combinación debe aportar los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. Ahora bien, como centroamericanos debemos conocer los alimentos que tenemos y las posibilidades de acceso a los mismo.

Retos de la alimentación en Centroamérica

Este 2021, Centroamérica busca superar los efectos producidos por la pandemia del covid-19. Sumado a ello, es una Región que desde algunos años atrás viene haciendo frente a 2 extremos de la malnutrición, desnutrición y obesidad, esta última presente y en aumento en todos los grupos de edad.



Según la OMS, la malnutrición “es un término que se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona”. Concepto que no deja de lado las carencias de micronutrientes (vitaminas y minerales).



Los micronutrientes, es decir las vitaminas y los minerales son sustancias que el cuerpo no produce y por tanto se le deben de suministrar en cantidades adecuadas, pues son necesarias para producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado.



Pese a que Centroamérica es una de las tierras con la mayor diversidad del mundo, muchos centroamericanos no comen ni la cantidad ni la variedad de vegetales recomendada en una dieta saludable. Del total de calorías que consumimos, el 60% provienen solamente de tres plantas (arroz, maíz y trigo), lo que significa que, en términos de alimentación sostenible, estamos fallando en consumir lo que nuestros suelos son capaces de producir.



En Centroamérica, tanto la población urbana como la rural consume una variedad de vegetales muy pobre, los vegetales consumidos por más del 50% de la población son: tomate, cebolla, papas y raíces, chayote/güisquil, calabaza/güicoy y frijoles y, en definitiva, no en las cantidades recomendadas.

La encuesta de Arka realizada en mayo de 2021, en el cual se entrevistó a 3,000 hombres y mujeres mayores de 18 años de Centroamérica, reveló que el 93% de las personas consideran que sí se debería de comer más saludablemente de lo que actualmente se hace.

De igual forma, el 94% de las personas encuestadas consideran que incluir más vegetales en su dieta es una estrategia para una alimentación saludable. El 98% de las personas reconoce que la alimentación saludable es parte importante del cuidado de la salud.

Natura´s comprende la situación alimentaria y nutricional de los centroamericanos y lejos de intentar resolverla por completo, desea contribuir para que la población tenga a su alcance información y herramientas prácticas que le permita alcanzar el objetivo de consumo de 3 porciones de vegetales al día y 1 leguminosa.



¿Sabes cómo mantener una alimentación saludable? A continuación, te compartimos algunas recomendaciones:



1. Mantener las frutas y vegetales a la vista, listas para su consumo.



2. Probar nuevas opciones de frutas y vegetales o incluso nuevas formas de prepararlos. Buscar frutas y verduras de temporada en mercados locales y anímate a experimentar.



3. Inspírate con nuestras recetas y ten a la mano ideas de preparaciones fáciles a base de vegetales y leguminosas que te permita variar la dieta diaria de la familia.



4. Consume los vegetales crudos o con poca cocción, de manera que no se afecte el contenido de nutrientes que contienen, en especial de vitamina C.



5. Procura que al menos la mitad del plato sea de vegetales, ya sea cocidos o crudos.



6. Experimenta agregando color a los platillos tradicionales.



7. Agrega alimentos nutritivos a tus recetas favoritas.



8. Combina frutas con vegetales en las ensaladas que consumas en tus tiempos de comida.



9. Incluye en las meriendas al menos una porción de vegetal o una fruta.



10. Complementa una alimentación saludable con actividad física.