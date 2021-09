Comunicado Público de Dinant: “Un llamado a la acción” 

Tegucigalpa, Honduras

Un llamado a la acción



Ante los retos que el mundo atraviesa, y el desafío que implica sostener los medios de vida para muchas familias hondureñas, el país viene sufriendo un aumento masivo de usurpaciones ilegales, violentas y clandestinas de tierras productivas por parte de grupos delictivos organizados, que atentan contra la vida y el trabajo de miles de compatriotas.



Desde Dinant - empresa que desde hace 60 años invierte en el desarrollo económico y social de Honduras, brindando más de 7,600 puestos de trabajo directos – que forman parte importante de la cadena agroalimentaria en la región, queremos hacer un llamado a la acción por parte de las autoridades, para que de forma efectiva y comprometida puedan acabar con este delito.



El 07 de julio del 2021, ocurrió una nueva invasión a nuestra Finca de Palma Aceitera, Camarones; donde agredieron e hirieron a varios colaboradores, esto está sucediendo después de la invasión en mayo del 2021 de la Finca Los Laureles, la invasión de la Finca San Isidro en abril del 2018 y de la Finca Paso Aguán en agosto del 2017, las cuales en este momento permanecen ilegalmente invadidas. A la fecha, ya son miles las hectáreas que permanecen ilegalmente ocupadas y usufructuadas.



Aunque las Cortes de Justicia consistentemente han dictaminado que las tierras en mención pertenecen de forma legítima a Dinant, a la fecha parece ser que las autoridades se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que el delito sucede bajo la inacción del Estado.



Como resultado, la limitada acción de entes del Estado y del Gobierno y consecuente impunidad para los infractores, incentiva aún más la usurpación ilegal y la confrontación por parte de estos criminales, quienes en el pasado se han cobrado víctimas mortales y han agredido a colaboradores no armados y comunidades. Cabe destacar, que en base a políticas de Seguridad y de Derechos Humanos, Dinant respeta su decisión de mantener a su personal de seguridad desarmado.



Otro aspecto sumamente lamentable, es que todas estas propiedades han sido tomadas ilegalmente por grupos criminales y violentos, reclamando tierras que no les pertenece. Vale aclarar que desde Dinant reconocemos y legitimamos la lucha pacífica del movimiento campesino por el derecho sobre tierras ancestrales, no siendo este el caso que nos ocupa.



Hacemos un llamado respetuoso a la acción por parte de las autoridades de Gobierno y del Estado, todas responsables de velar por la seguridad integral y la paz en todo el país. En un contexto post-pandemia que ha exacerbado las brechas e inequidades históricas, es elemental garantizar los medios de vida de trabajadores, familias y comunidades locales. Sin seguridad jurídica no habrá empleo ni inversión en Honduras y situaciones como estas, contribuyen a la migración forzada de nuestros compatriotas a otros países.



Por último, le pedimos explícitamente a las autoridades el desalojo de forma pacífica de estos grupos criminales con el fin que nuestros colaboradores, que tienen el derecho a un trabajo digno, para el sustento de ellos y sus familias, puedan retornar a trabajar de forma segura. Reiteramos nuestro compromiso para encontrar una solución intersectorial, pacífica y sostenible para la zona del Aguán, y por eso invitamos a terceros a unirse a nosotros en este crucial trabajo. A los usurpadores de tierras, les pedimos respeto a la vida y a la propiedad privada, ya que no es posible subsistir bajo situaciones de constante amenaza e intimidación.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 10 días del mes de septiembre del 2021.



Departamento de Relaciones Corporativas.