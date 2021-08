Conecta Mastercard de BAC Credomatic: la nueva tarjeta de crédito para tus gustos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- BAC Credomatic presentó la nueva tarjeta de crédito Conecta Mastercard, la tarjeta para tu generación, con beneficios exclusivos para tus hábitos de compra. Conecta te permite comprar en línea, en plataformas de entretenimiento, Viajes BAC Credomatic, mipromo, empresas de entrega a domicilio y mucho más, brindando a sus clientes la oportunidad de obtener atractivos descuentos y Cash BAC Credomatic.

Como promoción de lanzamiento recibes 10% Cash BAC Credomatic hasta el 30 de noviembre 2021 por tus compras en los siguientes rubros:

• Conectividad: Telefonía móvil e internet residencial

• Plataformas: mipromo, Viajes BAC Credomatic, Best Buy, Ebay.

• Sitios web y servicios de streaming: Amazon, Amazon Prime, Apple, Apple TV, Spotify, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Roku, Paramount Plus, Deezer, entre otros.

• Entretenimiento: Cines, videojuegos, restaurantes / comidas rápidas y entregas a domicilio.



Luego acumulas 7% Cash BAC Credomatic de forma permanente en los mismos rubros.



“La llegada de la nueva tarjeta de crédito, Conecta Mastercard de BAC Credomatic, con un atractivo y fresco diseño vertical de su plástico, es el reflejo de la innovación constante que existe en BAC Credomatic”, dijo Valeria Ríos, vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic.



Destacó que “Conecta Mastercard de BAC Credomatic presenta excelentes beneficios en los rubros más demandados por las nuevas generaciones. Con esta alianza con Mastercard les brindamos una infraestructura de pagos segura y aceptada a nivel global”.



BAC Credomatic te invita a solicitar la tuya ya para comenzar a disfrutar de todo lo nuevo que te ofrece la tarjeta Conecta Mastercard de BAC Credomatic. Para mayor información escríbeles al WhatsApp de servicio al cliente 9438-9457 o visítalos en el sitio web www.baccredomatic.com

Acerca de BAC Credomatic

BAC Credomatic es el banco privado líder y más relevante de Centroamérica; cuenta con más de 20.000 colaboradores y más de 3.8 millones de clientes a nivel regional. Además, es la entidad financiera con la mayor innovación tecnológica y la plataforma digital más robusta de la región. Apuestan por impulsar países más prósperos, sostenibles, equitativos y con mejor calidad de vida. Más información en www.baccredomatic.com