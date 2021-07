Huawei Watch GT2 Pro: disfruta su gran elegancia y sus modos deportivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para convertirte en un verdadero Pro, necesitas estar al tanto de tu salud. Esto significa frecuencia cardíaca, niveles de estrés, la calidad del sueño y el nivel de oxígeno en la sangre. Todos estos son indicadores cruciales para ayudarte a construir una mejor versión de ti mismo y cuidar tu salud. Por lo que necesitas un smartwatch que cuente con la tecnología necesaria para monitorear toda tu actividad física y salud.



Huawei presenta su más nuevo smartwatch, creado para satisfacer las necesidades y sobrepasar las expectativas de los más exigentes. Este reloj es el más elegante de su línea de relojes inteligentes gracias a su diseño y está hecho con materiales 100% premium.



Cada vez que hagas ejercicio, el Watch GT 2 Pro estará ahí para seguirte la pista ayudándote a desglosar los datos y aconsejarte cuándo debes entrenar de nuevo. Si quieres llevar tu carrera al siguiente nivel, pero no sabes por dónde empezar, cuentas con más de 10 diferentes cursos de carrera profesional diseñados científicamente para orientarte en la dirección correcta.



Sus funciones de entrenador personal incluyen natación, ciclismo, golf, escalada o yoga, y ahora incluso cuenta con el modo de esquí y el de autonomía de conducción e información sobre los tiempos de las mareas, el amanecer y el atardecer con un rastreador GPS independiente incorporado para asegurarte de que no te pierdas. Con este reloj, ahora sí que podrás practicar casi cualquier deporte con un ayudante personalizado.



En términos de características de salud, incluye una versión mejorada TruSeen™ 4.0+ y el monitoreo de SpO2 para el manejo de salud 24/7. Incluye más de 100 modos, incluyendo más de 10 diferentes de entrenamiento profesional para dar al usuario una comprensión más científica de su desempeño. Su diseño, con cristal de zafiro espejado y un suave y delicado soporte cerámico, es resistente a los golpes y al desgaste, no irrita la piel y es antialérgico.



También el Watch GT 2 Pro cuenta con la opción Huawei Share OneHop que permite, instantáneamente, transferir fotos con tan solo tocar el reloj con tu teléfono Huawei. Estas fotos seguramente podrán quedar muy bien encuadradas ya que, con la función de disparador remoto, puedes con un solo toque tomar la mejor captura desde tu reloj.



Te invitamos a que lo compruebes por ti mismo y te dejes sorprender de lo premium del nuevo Huawei Watch GT 2 Pro que cuenta con todas las funciones mencionadas y muchas otras.



Sin duda los relojes inteligentes llegaron para simplificarnos la vida al monitorear las diferentes actividades del día. Puedes visitar las tiendas retail donde encontrarás el Huawei Watch GT 2 Pro y si necesitas mayor información puedes escribir al 9719-3471 en donde un experto de tecnología de Huawei, te brindará asesoría para realizar tu proceso de compra.



