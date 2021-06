El nuevo Ford Bronco Sport te conecta con tu lado salvaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El totalmente nuevo vehículo todoterreno Ford Bronco Sport, el Bronco de los SUV compactos, llega para ofrecer a los espíritus aventureros el regreso a los caminos y senderos menos transitados.

Con el estilo inconfundible y capacidad implacable de Bronco, el nuevo integrante de la familia se une a los modelos Bronco 2 y 4 puertas con su propia idea de diversión. Como todos los modelos Bronco, este SUV cuenta con tracción 4x4 estándar y está diseñado para enfrentar y reinventar cualquier aventura al aire libre.

"Bronco Sport tiene la fuerza y la inteligencia para convertir a los principiantes todoterreno en profesionales 4x4", dijo Hau Thai-Tang, director de Desarrollo de Producto y Compras de Ford. "Bronco Sport abarca las necesidades de los entusiastas del aire libre: cada parte de este SUV fue diseñado y construido pensando en los aventureros de fin de semana".

Bronco Sport está diseñado de forma inteligente para transportar dos ‘mountain bikes’ paradas en su área de carga, y dos pasajeros al frente. Más de 100 accesorios independientes, permiten a los propietarios personalizar a esta Bronco fácilmente al equiparla para transportar kayaks, equipo de ‘camping’ y otros equipos para impulsar sus aventuras.

En los distribuidores autorizados Ford de Centroamérica y Caribe se encuentran tres versiones de Bronco Sport: Big Bend™, Outer Banks™ y Badlands™.

Confianza 4x4 - Built Wild

Al igual que los demás modelos Bronco, el nuevo Bronco Sport ofrece la capacidad todoterreno 4x4 que convirtió al Bronco original en leyenda. Con el rendimiento todoterreno en su núcleo, Bronco Sport proporciona una base sólida sobre arena, nieve, barro, rocas y más.

Para la máxima capacidad todoterreno, Bronco Sport se probó en condiciones extremas en lugares como el desierto de Johnson Valley en California, como parte de las Pruebas de Durabilidad Extrema de Built Wild. El modelo Badlands incluye un avanzado sistema 4x4 con unidad de tracción trasera de doble embrague, exclusivo en su clase, con una función de bloqueo del diferencial para permitir mayor rendimiento todoterreno, similar a un diferencial de bloqueo mecánico tradicional.

La suspensión de Bronco Sport tiene la capacidad de enfrentar cualquier terreno y se complementa con las tecnologías de senderos de Ford. Su sistema de manejo de terreno (Terrain Management System™) integra hasta siete modos G.O.A.T. (goes over any terrain) para ayudar a los conductores a recorrer cualquier tipo de superficie y condiciones. Los modos estándar para todas las versiones incluyen: Normal, Eco, Sport, Resbaladizo y Arena, mientras que los modos Lodo/Surcos y Rock Crawl están disponibles en la versión Badlands.

Todas sus versiones cuentan con una suspensión delantera y trasera independiente probada en los entornos más exigentes. La suspensión está optimizada para ayudar a los conductores a tener una experiencia de manejo confiable al mantener la posición del vehículo mientras se conduce a través de terrenos más retadores.

En la versión Badlands, el sistema incluye amortiguadores delanteros con topes de rebote hidráulico diseñados para proporcionar una experiencia todoterreno más silenciosa. Además, los amortiguadores traseros monotubo de 46 milímetros de diámetro se encuentran entre los más grandes del segmento, lo que ayuda a proporcionar una respuesta mejorada y una mayor comodidad todoterreno, mientras que los muelles son más suaves y las barras antivuelco ofrecen una mayor articulación sobre los obstáculos.

La tecnología de control de senderos (Trail Control™), exclusiva de Bronco eleva la destreza todoterreno del vehículo. Esta característica disponible permite una configuración de control de crucero de hasta 32 kph hacia adelante y 10 kph en reversa para una aceleración y frenado controlados por el vehículo, lo que permite al conductor mantenerse enfocado en conducir por el camino.

Para los aventureros que se enfrentan a terrenos rocosos y de difícil acceso, el diseño de este SUV incluye los mejores ángulos de salida, aproximación y ruptura. Además, una exclusiva cámara todoterreno frontal con autolimpiador ayuda a proporcionar una mejor visibilidad del camino, mostrando el video en la pantalla táctil de la consola central.

En el modo Rock Crawl, el sistema electrónico de asistencia de dirección está calibrado de forma única para proporcionar un control más preciso y reducir la vibración del volante durante maniobras de baja velocidad sobre terreno rocoso.

La capacidad todoterreno se refuerza con cuatro placas de acero de protección, además de ganchos de remolque delanteros expuestos que pueden soportar individualmente cargas estáticas de hasta el 100% del peso bruto del vehículo. Badlands tiene capacidad de vadeo para atravesar hasta 23.6 pulgadas de agua.

ADN Bronco: Desempeño emocionante y resistente

Manteniéndose fiel al ADN de la primera generación Bronco, el nuevo Bronco Sport presenta un estilo moderno, ágil arquitectura todoterreno y una suspensión optimizada para un mejor control en todos los entornos.

La versión Badlands cuenta con motor EcoBoost® de 2.0 litros que produce 250 caballos de fuerza y 277 lb-pie de torque para un rendimiento todoterreno de alta velocidad. Las versiones Big Bend y Outer Banks cuentan con motor EcoBoost® de 1.5 litros para alcanzar 181 caballos de fuerza y 190 lb-pie de torque.

Ambos motores cuentan con transmisión automática de 8 velocidades, mientras que Bronco Sport Badlands agrega SelectShift® con paletas de cambio montadas en el volante para ayudar a los conductores a maximizar el control dentro y fuera de la carretera. Un sistema de enfriamiento adicional para la transmisión y la tracción trasera mantiene a los modelos de 2.0 litros funcionando con fuerza en terrenos difíciles.

El diseño de Bronco Sport está inspirado en el totalmente nuevo modelo halo de Bronco. Sus atributos de diseño robusto incluyen una exclusiva parrilla encapsulada, luces LED redondas, líneas laterales limpias y planas, proporciones clásicas del estilo todoterreno. Los acabados resistentes sin pintar cubren de manera inteligente los puntos de contacto exteriores, por lo que el vehículo está listo para cualquier lugar al que se enfrente.

La versión Badlands viene estándar con llantas todoterreno de 28.5 pulgadas que mejoran las maniobras todoterreno.

Listo para reinventar la aventura en la naturaleza

El diseño centrado en el ser humano dio vida a las características especiales de Bronco Sport, como las lámparas LED exclusivas de la puerta trasera, que permiten iluminar una amplia zona por la noche, correas tipo MOLLE para llevar equipo adicional, bolsillos con zíper en el respaldo del asiento para almacenaje e incluso un abridor de botellas en el área de carga.

Su diseño vertical y su techo estilo safari contribuyen a la silueta aventurera de Bronco Sport, que no solo cuenta con rieles de techo para un aprovechamiento al máximo del espacio de carga, sino que su interior ofrece a los pasajeros la mayor altura en su clase. El área de carga tiene suficiente altura para acomodar de forma vertical dos ‘mountain bikes’ con ruedas de 27.5 pulgadas, maximizando el espacio al instalar un portabicicletas disponible de Yakima.

Bronco Sport se lanzará con más de 100 accesorios respaldados por Ford para una máxima personalización, lo que permite a los concesionarios tramitar órdenes de equipos para las necesidades de aventura individuales de cada propietario.

Cuenta con área de carga de apertura dual, a través de la puerta trasera y de una ventana de cristal que se abre hacia arriba. La cómoda altura del área de carga, los rieles robustos en el techo que facilitan el montaje de una tienda de campaña y los guardafangos que permiten visibilidad completa para el conductor, demuestran que este SUV está diseñado específicamente para la aventura.

Bronco Sport cuenta con una innovadora mesa de trabajo deslizable, que forma parte del sistema de gestión de carga configurable (Cargo Management System) de cinco formas, más un inversor exclusivo de 400 vatios y lámparas en la compuerta trasera que iluminan hasta 129 pies cuadrados, para cuando la aventura sigue después que cae el sol.

Además de ser robusto, Bronco Sport es un vehículo inteligente que integra el sistema de conexión y entretenimiento SYNC® 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™, además de Ford+Alexa.

El conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ es estándar en toda la línea, incluida la Asistencia de Pre-Colisión con Freno de Emergencia Automático con Detección de Peatones, Alerta de Colisión Frontal con Soporte Dinámico de Frenos, Monitoreo de Punto Ciego BLIS™ con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema de Preservación de Carril, Activación Automática de Luces Altas y una cámara de reversa.

La tecnología Ford Co-Pilot360™ Assist+ incluye Control de Crucero Adaptivo con Stop & Go y Mantenimiento Central de Carril, Asistente de Volante Anti-Colisión y navegación con pantalla táctil activada por voz.

