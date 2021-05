Convocatoria del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Junta Directiva del COLEGIO DE QUÍMICO-FARMACÉUTICOS DE HONDURAS, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo No.10 de la Ley Orgánica, así como los PCM 021-2020 y 026-2020 ratificados por el soberano Congreso Nacional de la República en el decreto legislativo número 33-2020, artículo 27, inciso d); convoca a todos sus agremiados a la LVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA “Doctora Narda Maradiaga de Nazar” que se llevará a cabo de manera presencial en El Parque Obrero, Parque turístico de Valle de Ángeles, en primera convocatoria el día viernes 14 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m. De no reunirse el Quórum que la ley establece, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, el sábado 15 de mayo de 2021, Valle de Ángeles, Francisco Morazán a las 8:00am.



AGENDA

1. Comprobación del Quórum

2. Apertura de la LVI Asamblea General Ordinaria “Doctora Narda Maradiaga de Nazar”

3. Lectura y aprobacion de la agenda.

4. Lectura de las resoluciones de la LV Asamblea General Ordinaria “Doctor Abraham Andonie Bendeck”, mayo 2019

5. Lectura de correspondencia

6. Presentación del informe de la Junta Directiva del CQFH, período 2019-2020 y 2020-2021

7. Presupuesto período 2021-2022

8. Presentación del informe de la Junta Administradora del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2019-2020 y 2020-2021

9. Presentación del dictamen de la Junta de Vigilancia sobre el Informe de la Junta Administradora del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2019-2020 y 2020-2021

10. Inicio del Proceso Electoral: 12:00m.

a) Junta Directiva del CQFH, período 2021-2024

b) Junta Administradora del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2021-2024

c) Junta de Vigilancia del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2021-2024

d) Tribunal de Honor, período 2021-2023

e) Inspector General, período 2021-2022

11. Presentación de los INFORMES de:

a) Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas, período 2019-2020 y 2020-2021

b) Departamento de Inspectoría, período 2019-2020 y 2020-2021

c) Tribunal de Honor, período 2019-2020 y 2020-2021

d) Informe del Observatorio Honorífico y Fiscal, periodo 2019-2020 y 2020-2021

12. Presentación de Informe de la Comisión nombrada por la LV Asamblea General Ordinaria “Doctor Abraham Andonie Bendeck”, mayo del 2019 para el seguimiento del Reglamento para el Control Sanitario de Establecimientos, Productos Farmacéuticos y otros de Interés Sanitario de la ARSA

13. Asuntos Varios

14. Informe de la Comisión Electoral sobre resultados obtenidos

15. Juramentación de los miembros electos:

a) Junta Directiva, período 2021-2024

b) Junta Administradora del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2021-2024

c) Junta de Vigilancia del Fondo de Auxilio Mutuo, período 2021-2024

d) Tribunal de Honor, período 2021-2023

e) Inspector General, período 2021-2022



16. Cierre de la sesión. - Clausura de la Asamblea



NOTA:



1. El día viernes 14 de mayo de 2021, a las 6:00 p.m. se llevarán a cabo de manera privada los actos de homenaje a la “Doctora Narda Maradiaga de Nazar,” respetando las medidas de bioseguridad emitidas por Sinager.

2. El parque cuenta con la autorización para atender la asamblea de forma presencial, respetando las medidas de bioseguridad emitidas por Sinager.



PRESIDENTA DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO