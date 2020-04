Alimentos básicos que no pueden faltar en esta cuarentena

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, las autoridades hondureñas han establecido toques de queda a nivel nacional para asegurarse que las personas permanezcan en sus hogares.



Entre las recomendaciones para la población están: el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente, así como evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.



El objetivo de la cuarentena es que todos los hondureños permanezcamos en casa para proteger a las familias, de ahí la importancia que los hogares cuenten con los alimentos necesarios para equipar sus despensas.



Entre los alimentos que no pueden faltar, tanto por su valor nutricional como por su tiempo de duración, están:

Los huevos

Los expertos señalan que los huevos también pueden formar parte de nuestra despensa sin problema. Para que duren más aconsejan que los guardemos en la refrigeradora.



Según el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) un huevo aporta aproximadamente 70 kcal y una cantidad de nutrientes increíble, entre los que destacan, las proteínas de más alto valor biológico, grasas moninsaturadas, vitaminas del complejo B, colina, zinc y selenio.



De ahí que los expertos los recomienden porque, además de ser un alimento clave para fortalecer el sistema inmune, es un producto económico, práctico y saludable. En esta época, los huevos pueden usarse en varias preparaciones, como pancakes o muffins dulces para desayunos, vegetales revueltos, huevo duro para ensaladas, etc.



Otros alimentos que no pueden faltar: cereales y arroces integrales, pastas, harinas, verduras congeladas, carnes, lácteos y aceite.



Y recuerda: antes de preparar los alimentos lávalos bien, no utilices jabón porque podría provocar náuseas, vómitos y diarrea. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos también reitera los "cuatro pasos clave de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar".