Un paso antes que la diabetes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Porque un día no es suficiente para hacer voz y eco sobre un padecimiento que cada día suma nuevos casos en Honduras y el resto del mundo, noviembre de cada año es ahora el Mes Nacional de la Prevención y Solidaridad con las Personas que viven con la Enfermedad de la Diabetes Mellitus y/o con factores de riesgo.



En el marco de esta fecha, Superguía Salud acudió al Instituto Nacional del Diabético (Inadi) para fomentar -enfáticamente- la prevención de la enfermedad y sus complicaciones. “En el instituto estamos tratando de elaborar toda una campaña informándole a la población sobre este mal que está alcanzando números exagerados aquí y en todo el mundo”, informó Óscar Antonio Gómez, director general del centro.



En palabras del experto, la diabetes es una enfermedad metabólica y crónica, caracterizada por el aumento de azúcar en la sangre, producida por el problema que tiene el páncreas de secretar la insulina. La del tipo 1 se da en menores de 18 años y representa de un 10 a un 15%, y la del tipo 2 ocurre más que todo en adultos, especialmente en los mayores de 50 años, abarcando un porcentaje del 85 al 90% de la población.



“Esta enfermedad es caracterizada por un cuadro clínico que la medicina lo cataloga como poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso; esto quiere decir poliuria: que orina más de lo normal, polifagia: que está comiendo más de lo normal, y polidipsia: que está tomando agua más de lo normal; pero a pesar de esto está perdiendo peso, además de algunos otros síntomas caracterizados con el cuadro”, enmarcó.



Hay factores que la predisponen, unos modificables y otros no modificables. Entre los segundos están la raza, la edad, el sexo y algunos otros relacionados con la genética, por lo que no hay nada que hacer al respecto. Por otra parte, sí es posible trabajar en los modificables, como el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el estrés, el consumo de alcohol y de tabaco, la dilipidemia (aumento de colesterol y trigliceridos ), etc.



Opciones

El Inadi está tratando de empujar a la población en general a optar por estilos de vida más saludables y a mantener una dieta balanceada en la que se puedan ingerir las calorías que corresponden sin dejar de comer bien, así como a eliminar las comidas grasosas y con mucha azúcar, como los refrescos embotellados, la comida rápida, las fritangas, etc. y todo aquello que pueda incrementar el peso. Además se recomienda eliminar el sedentarismo haciendo ejercicio al menos 30 minutos diarios y tratar de controlar el estrés mediante consultas con psicólogos.



“Estamos haciendo todo lo posible para hacerle ver a las personas que la diabetes es un problema que se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y que cada día está creciendo más y más. En Honduras estaríamos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este 2020 superando el millón de pacientes diabéticos, de los que el 50% no está diagnosticado; esto quiere decir que cuando la víctima finalmente viene a consulta ya está complicada”, señaló Gómez.