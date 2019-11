BlackMonth: Dele la bienvenida al modo fitness

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son muchos los que a partir de un determinado punto se plantean comenzar un estilo de vida saludable o, como se suele decir últimamente, un estilo de vida fitness. Y aunque no es fácil mantenerlo en el tiempo, usted tiene que saber que ¡sí es posible!



Para triunfar y no decaer concéntrese en este pensamiento: se trata de un proceso, un paso a paso y no hay una manera “perfecta” de llevarlo a cabo. Hay etapas en las que tendrá mucha energía y lo hará mejor, y otras en las que estará más flojo y lo dejará un poco de lado. Lo importante es que, pase lo que pase, continúe en el camino.



-Comience poco a poco. Acaba de leer un libro o ver un video y está a tope de motivación. Quiere hacerlo todo y quiere hacerlo ya, pero incorporar un montón de cambios repentinos no es realista y puede llevarlo a desistir. Si nunca ha hecho ejercicio antes, empiece caminando, no se pegue una paliza el primer día. Una vez que tenga algo de forma, vaya al gimnasio y comience a familiarizarse con las máquinas.



-Cambie su lista de compra. Un 80% de su comida debería ser real. Haga su lista de la compra conforme a ese porcentaje y reserve ese otro 20% para darse algún capricho. Evite alimentos ultraprocesados y aumente la cantidad de verdura, proteína y grasas buenas.



-No se enfoque sólo en el peso. Enfóquese en cómo se va sintiendo, cómo están sus emociones, su seguridad, cómo son sus pensamientos (positivos o negativos). El peso no siempre va a reflejar su progreso de manera objetiva. Puede fijarse en sus medidas, en cómo le queda la ropa, pero sobre todo en cómo se siente. Cada cuerpo y metabolismo es distinto, por eso tiene que aprender lo que le funciona mejor.



-Inspírese, pero no se compare. Las redes sociales no son un reflejo exacto de la vida de esas personas que son aparentemente tan estupendas. Todo el mundo tiene sus luchas y sus problemas, no se deje llevar por eso. Además, usted está comenzando, no puede compararse con alguien que lleva años en este estilo de vida.



-Motívese. Iniciar el proceso con el refrigerador a tope de comida saludable, el armario abastecido con ropa para entrenar y su música favorita en lista para despertar cada mañana hará que se sienta motivado y, en cierta medida, comprometido con no desistir. ¡Ánimos!