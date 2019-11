BlackMonth: No dilapide su economía... sepa cómo comprar en Viernes Negro

Llegaron las ofertas de fin año. Sea juicioso y no pierda el equilibrio al comprar irreflexivamente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¡Es oficial! La temporada más dinámica de la economía y comercio ha comenzado. Con eventos como el famoso Black Friday, Black Week o Cyber Monday en pocas semanas y con las festividades de fin de año a la vuelta de la esquina, la parte media y final de este otoño boreal 2019 se llena de centenares de productos, promociones y ofertas especiales a la espera de compradores incautos.

Con tanto que ver, probar y escoger, es fácil perder la tangente y decantarse por compras impulsivas, superfluas o literalmente lejos de nuestro alcance monetario. ¿Como evitar que el placer de comprar este fin de año se convierta en una pesadilla después? Siga leyendo este artículo y hágale frente a la temida resaca financiera en enero del 2020.



-Planee por anticipado

No es oro todo lo que reluce. La realidad es que el presupuesto de todos es limitado, aún con las bonificaciones de fin de año. De ahí la importancia de elaborar una lista previa detallada de los productos en base a su presupuesto exacto.

Cada vez más, comprar en línea se vuelve la opción de cabecera para aprovechar las ofertas de Black Friday.





¿Cómo?, comience en orden de prioridades, iniciando la lista con los artículos que considera una necesidad para usted y su hogar. Luego, anote los regalos que planea darse a sí mismo y sus seres queridos y ajústese a dicho plan. Así no caerá presa de las compras impulsivas a último minuto.



-Investigue en línea

Visite los sitios oficiales de las tiendas que planea visitar y compare precios, sistemas de garantía y servicios de entrega de ser necesario.

En algunos casos puede comprar en línea y hacer que le lleven sus productos a la puerta de su casa, con el consiguiente ahorro de combustible, tiempo, largas filas en caja y además se evita la tentación que surge cuando va a la tienda y mira artículos que desea pero que no necesita.



-No caiga presa de ofertas trampa

Un artículo de mala calidad a medio precio seguirá siendo un artículo inferior. Antes de cegarse ante rótulos que indiquen rebajas del 50% o “pague uno y lleve dos”, cerciórese de que lo que piensa comprar sea algo duradero, garantizado y útil. A mediano y largo plazo su dinero rinde mucho más si escoge productos de reconocida calidad y durabilidad.



-Evite endeudarse

El crédito y dinero plástico le abrirán la Caja de Pandora si usted carece de la madurez necesaria para autocontrolar sus gastos. Es algo obvio, pero necesario recalcar: si desea comprar inteligentemente, no cargue su tarjeta de crédito con más de lo que usted podrá pagar después.

Los intereses exorbitantes le ahogarán y lo que otrora fue una emocionante experiencia de compras de fin de año se convertirá en una estresante pesadilla constante cuando las deudas le acorralen o los intereses mensuales le arranquen una porción significativa de su sueldo. Es preferible comprar de contado en toda circunstancia que se lo permita. Lo contrario no vale la pena.



-Invierta más en experiencias y menos en productos

Las posesiones y artículos eventualmente se deterioran, pierden actualidad o se convierten en monumentos innecesarios, haciéndonos perder el interés en ellos.

No obstante, las experiencias agradables nunca se borran. Invierta más en crear memorias familiares que sus hijos atesoren al crecer. De esa forma les dará un magnífico ejemplo de cómo manejar inteligentemente la economía familiar.



-Organice sus viajes de compras

Si planea bien dónde y cuándo visitará las tiendas de su predilección para las compras de temporada, ahorrará mucho tiempo y dinero en combustible.

Evite comprar a última hora o en fines de semana. Para Robert F. Evans, especialista en economía y mercadeo de temporada de la UCLA, las mejores promociones se encuentran en el Cyber Monday y no en el Black Friday. Analice y seleccione el momento justo para realizar sus compras un solo día.



-Evite ir de compras con amigos

Si bien ir de compras con amigos es muy útil cuando hay promociones de pagar un artículo y llevar el otro a menor precio o gratis, la sensatez dicta que es mejor ir solo cuando va de compras.

Quizá le sea menos divertido, pero ir solo le hará concentrarse exactamente en lo que tiene presupuestado y evitará caer en la trampa de comprar por reflejo, interesándose en lo mismo que sus acompañantes desean.

Utilice su astucia y perspicacia para sacarle el máximo partido a esta temporada llena de ofertas. Comprando inteligentemente no solo ahorrará mucho dinero, sino que se evitará dolores de cabeza posteriores y sentirá la satisfacción de darle el mejor uso a sus recursos que tanto trabajo le ha costado obtener durante todo el año.