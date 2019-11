¿Cuáles son los 10 productos más buscados en el Black Friday?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas son las personas que “pierden la cabeza” o se “vuelven locas” por las compras durante el Viernes Negro o Black Friday -como se le conoce popularmente-, pues prácticamente este es el banderillazo que inaugura la época de compras navideñas.



Ante la esperada llegada de “El Gran Viernes”, que se apresura con pasos agigantados, varios son los ciudadanos que ya están tomando papel y lápiz para anotar (como un recordatorio) esos productos que desean adquirir este 2019.



Para los amantes del Black Friday, preparamos una lista de cuáles son los 10 productos que más busca la gente y por los que haría cualquier cosa hasta tenerlos en su casa.



1) Las tablets

La tecnología no se hace esperar y por eso las tablets son uno de los principales productos que más buscan las personas para esta fecha, pues de acuerdo con algunos apasionados por el mundo de la tecnología, estos aparatos siempre tienen importantes descuentos para el Black Friday.



2) Laptops

Sucede lo mismo, estos artículos tienden a bajar de precio para esta fecha, sin embargo, hay que tener en cuenta que las rebajas solamente se dan en los modelos de gama media o en portátiles que ya tengan cierta antigüedad.



3) Los televisores

Como todo un clásico, los televisores no pueden dejar de estar en la lista de las cosas más

buscadas en el Black Friday. Muchos vendedores de diversas tiendas aseguran que estos receptores se venden en cuestión de segundos durante el Black Friday, debido a los cómodos precios.



4) Las cámaras

Posiblemente no es el producto del que se encuentre más variedad durante las rebajas del fabuloso Viernes Negro, pero los fotógrafos siempre pueden hallar interesantes ofertas que le permitan consentirse al comprar lo que más aman… ¡Una cámara!



5) Smartphones / teléfonos inteligentes

Siempre se roban las miradas de los clientes, sobre todo en el Black Friday. Estos dispositivos suelen ser uno de los productos que más rastrean los jóvenes en el festival de ofertas. Las gangas en este tipo de artículos duran poco tiempo, por lo que es necesario estar muy atentos al pitazo.



6) Consolas y videojuegos

Con la brillante aparición del Black Friday, surgen también los gamers, quienes acuden de

inmediato a los establecimientos que no dejan de brindar llamativos y esperados precios en estos productos que terminan convirtiéndose en los protagonistas. Generalmente hay descuentos en la PS4 Pro, Xbox One S que son los modelos más buscados.



7) Juguetes para niños

Los consentidos de mamá y papá también se ven beneficiados con las compras en el Viernes Negro, puesto que muchos padres de familia deciden adelantar los regalos de la víspera navideña y aprovechar los precios de este día para agasajar a sus hijos y ahorrarse unos lempiras.



8) Ropa

Este producto tampoco pasa desapercibido, por lo que niños, hombres y mujeres abarrotan las tiendas para aprovechar los descuentos que estas muestran en las prendas.



9) Zapatos

El calzado es un producto que también experimenta rebajas a la hora de la llegada del Black Friday. Hombres y mujeres se ven tentados de entrar a los establecimientos que les ofrecen un jugoso descuento.



10) Artículos para el hogar

Codiciados en su mayoría por las amas de casa, quienes se preparan con mucho tiempo de

anticipación para saber cuáles son esos elementos que necesitan para seguir embelleciendo cada rincón de la vivienda.