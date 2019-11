Black Friday: Ocho consejos para comprar de manera inteligente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El evento que muchos han esperado durante todo el año está por llegar. Las promociones especiales y descuentos están a la vuelta de la esquina con el objetivo de ahorrar y adelantar algunas compras de la época navideña.



Las rebajas nunca vienen solas, pues siempre se hacen acompañar de la emoción que de una u otra manera invade a las personas que están listas para no dejar escapar ninguna oferta del Black Friday.



Sin embargo, para que tus compras sean un éxito, debes preguntarse si realmente todas son convenientes o necesarias.



A continuación te brindamos una serie de consejos que te ayudarán a comprar de manera responsable durante el Viernes Negro. ¡Toma nota!



1) Días antes de realizar tus compras, procura fijar un presupuesto.



2) Analiza si la oferta vale la pena y si realmente necesitas el producto a fin de evitar el exceso en las compras.



3) Comprueba con anticipación los precios de los productos para saber si hay un verdadero

descuento y ahorro.



4) Guarda prueba de la compra efectuada o servicio contratado para resolver a futuro cualquier eventualidad o inconveniente.



5) Ten en cuenta que el precio rebajado debe exhibirse junto al precio antiguo tachado.



6) No dejes de consultar los plazos de cambio por fallas que puede presentar el producto.



7) Piensa en la vida útil de lo que compras, pues al hacer pagos con tarjetas de crédito, puedes caer en el error de gastar sin medida, es por ello que te sugerimos evaluar tus gastos y hacer un balance.



8) Recuerda que no todo lo que brilla es oro, ya que puede ser un arma de doble filo, puedes caer en deudas y comprar lo que no necesitas, no sirve de nada adquirir un producto muy barato que luego no vas a utilizar.