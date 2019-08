Angry Birds 2 obtiene la mejor puntuación de la crítica

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Angry Birds 2, la mejor película basada en un videojuego según Rotten Tomatoes, llegó a los cines hondureños este jueves 15 de abril.



En esta segunda parte, vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio, y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo hiperactivo, y Bomb, el pájaro negro muy volátil.



Y su regreso lo están haciendo por todo lo alto, ya que el portal Rotten Tomatoes le da un porcentaje de 81%, ligeramente superior al 68% que le dio la audiencia.



La mayoría de críticas concuerdan en que no solo es una increíble adaptación de videojuegos,sino que como comedia animada funciona bastante bien.



La película es dirigida por Thurop Van Orman, con estrellas como Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Peter Dinklage y Bill Harder. Todos ellos regresan con sus mismos personajes de la película anterior. Algunos nuevos talentos que se unen a esta cinta son Leslie Jones, Rachel Bloom, Sterlking K. Brown, Eugenio Derbez y Awkwafina.



El conocido actor y comediante mexicano Eugenio Derbez prestó su voz para un nuevo personaje en esta película de Sony Pictures Animation.



Como se recuerda, Eugenio Derbez realizó la voz en las versiones en inglés y español de Glenn,un águila temerosa y científica que colabora como asistente de la villana.



“Glenn es un científico loco que trabaja para la villana, pero es muy simpático, le tiene pánico a la patrona, aunque es un águila buena, lo obliga a hacer cosas que no quiere”, explicó Eugenio Derbez en una entrevista sobre su participación.



Además añadió entusiasmado “es la primera vez que me doblo a mí mismo, es la primera vez que me toca formar parte del elenco en inglés y del doblaje para el español”.



La primera película de Angry Birds se estrenó en el 2016 teniendo en su mayoría, críticas mixtas, pero su rendimiento en la taquilla garantizó una secuela. Esta entrega recaudó alrededor del mundo más de US$350 millones sin contar todos los beneficios que produjo en forma de merchandising oficial y descargas de nuevos seguidores del adictivo videojuego.



Este jueves, asiste a las salas de cine y vive esta emocionante aventura donde los pájaros protagonistas y los villanos cerdos de color verde llevarán su conflicto a un nuevo nivel.