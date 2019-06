Dowal School eleva su calidad educativa con acreditación internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La acreditación internacional de Dowal School con el ente New England Association of Schools and Colleges (Neasc), con sede en Burlington, Massachusetts, reafirma su posicionamiento como una de las mejores escuelas del país y demuestra su excelencia educativa a nivel global.



De esta forma, se mantiene en proceso de mejora continua, fundamentados en las directrices institucionales que buscan siempre el beneficio de los estudiantes.



Neasc es una asociación acreditadora con una destacada y prestigiosa trayectoria en el ámbito educativo.

El proceso de acreditación supone el cumplimiento de estándares de alta calidad a nivel internacional, enfocados en la búsqueda de la excelencia académica. Estos resultados son visibles a través de algunos procesos específicos como:



- La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación que lideran los procesos académicos.



- La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el entendimiento de la diversidad global y la práctica de la justicia social.



- La internacionalización, con todo lo que ello implica, como movilidad de profesores y estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales y alianzas multinacionales.



Al ser Dowal School una institución educativa respaldada por una acreditación internacional,sus estudiantes obtienen los siguientes beneficios:



- Ser partícipes de una escuela que, además de su amplia trayectoria, está certificada como una de las mejores del país.



- Tener la certeza de pertenecer a una escuela que garantiza que sus procesos académicos cumplen con los más altos requisitos de calidad.



- Acceder a estudios de carácter internacional, ya que se facilitan los procesos de transferencias y validación de títulos.



- Ventaja competitiva a futuro dentro del mercado laboral, por ser egresados de una escuela que reafirma su excelencia.



- Asegura que los programas cubren las necesidades académicas de los estudiantes y los requerimientos a nivel internacional.



- Procedimientos, métodos y técnicas innovadoras con enfoque vanguardista.

Para obtener más información sobre Neasc, visite la web: www.neasc.org

