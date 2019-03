Presentan guía para atención judicial de casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La guía se fundamenta en el marco del convenio nacional “Mejora de las capacidades de resiliencia de la población y sus medios de vida con un enfoque de equidad de género y derechos”. Implementado por Ayuda en Acción con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).



Esta iniciativa fue impulsada por la Escuela Judicial e INAM, quienes después de un proceso de diálogo con Ayuda en Acción se estableció un convenio para hacer realidad este novedoso proyecto que busca reducir las brechas de desigualdad en el país en un tema tan vulnerable como lo es la violencia contra la mujer.



“La guía contempla todo lo que es la Teoría feminista y el enfoque de género también tiene los conceptos de legislación internacional y nacional, tiene otra sección orientada a todo lo que es la construcción de las masculinidades, que es un tema que ha sido poco abordado en el país”, afirmó Patricia Méndez, responsable de Género, Cambio Climático y Resiliencia de Ayuda en Acción.



Y agregó: “En masculinidades alternativas también hacemos una labor para que los hombres puedan entender cómo se construye la masculinidad violenta y hegemónica en una sociedad patriarcal y también la guía contempla, lo que son las rutas de atención y prevención de la violencia con esa sensibilidad de género”.



La guía ha sido preparada para capacitar a operadores y operadoras de justicia. Hasta la fecha se ha capacitado a operadores (as) de Tegucigalpa, Comayagua y Yoro, junto a la escuela Judicial y el INAM replicarán estas capacitaciones en otras regiones del país, y lo más importante es que la Escuela Judicial lo ha asumido como su proceso y como parte de su currícula. Ayuda en Acción estará acompañándoles técnica y financieramente en algunas regiones del país donde tiene presencia.



“Invitamos a otras ONG, y agencias de Cooperación para sumarse y poder llegar a todas las regiones del país, aún las más alejadas. El cambio comienza por cada persona y en la medida que entendemos cómo esta sociedad patriarcal nos ha enseñado a pensar y actuar tenemos la posibilidad de asumir nuevas conductas y nuevas actitudes, reaprender”, declaró Méndez.



Y en esa medida, señaló, “es importante que un juez, una jueza o alguien que tiene una responsabilidad tan grande tenga esa sensibilidad de género, ya ha tenido un impacto positivo pero podemos hacer mucho más, llegar a esos lugares lejanos donde las mujeres muchas veces son revictimizadas o no tienen la posibilidad que las denuncias sigan los procesos adecuados de manera justa”.



Por su parte, el doctor Hermes Ramírez Ávila, director de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez, dijo que “a raíz de esta capacitación y formación el funcionario y empleado judicial ha tenido un antes y un después en estos procesos y debido a esto se le da prioridad al tema de la inmediación que se requiere en cada una de las audiencias y, sobre todo, el acceso que la mujer que ha sido víctima de estos flagelos pueda también tenerla en los tribunales”.



También, Alma Coello, Coordinadora Unidad de prevención de la Violencia, INAM, dijo que “nunca se había llegado a recopilar en un manual con los mínimos básicos de la atención para quien atiende la violencia contra las mujeres, este manual da una pauta para que sepan que hacer y qué no hacer”.



Módulos de la guía

La guía cuenta con los módulos de Feminismo y teoría de género, violencia y su tipología, derechos humanos de las mujeres y marco legal internacional, teoría del delito y marco legal nacional y puede ser utilizada por personas de diferentes áreas y formación profesional que trabajan con mujeres víctimas de violencia.



Debido a la distribución de los temas y al trabajo en grupo asignado, no es recomendable que se integren más de 25 personas por curso.



Personal capacitado

Más de 50 operadores de justicia y representantes de la oficina Municipal de la Mujer de los departamentos de Yoro y Comayagua validaron y adoptaron la guía que fue estructurada en cuatro módulos desarrollados en cuatro semanas con un total de 48 horas presenciales.