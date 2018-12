Hyatt Place San Pedro Sula, la mejor opción para hospedarte esta Navidad

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Las fiestas de fin de año son quizás una de las pocas oportunidades que tienen las familias para reunirse. Ya sea desde el interior del país o el extranjero, muchos viajan solos o con sus familias para compartir la Nochebuena o el Año Nuevo.

Estas fiestas están llenas de muchas actividades: desde visitas a familiares, compras, hasta pagos de última hora… tanto ajetreo que al final lo que necesitas es un buen descanso. Y si te estás hospedando en la casa de un familiar, posiblemente no te sentirás tan cómodo como realmente deseas.

Es por eso que Hyatt Place San Pedro Sula ofrece la mejor opción para las familias que visitarán la ciudad a pasar estas fiestas en familia o simplemente quieren descansar en un ambiente confortable.

Ven y descubre el diseño intuitivo del Hyatt Place San Pedro Sula, que cuenta con ambiente casual, comodidades modernas que lo convierten en la opción ideal si vas a reservar hotel en San Pedro Sula.

Disfruta las fiestas, en estas cómodas habitaciones.

Para tu beneficio, Hyatt Place San Pedro Sula ofrece excelentes promociones para que no pierdas tu oportunidad de vivir una gran experiencia en un lugar diferente:

Venite a San Pedro: Pasa un fin de semana inolvidable en una habitación doble / sencilla a solo $79 +ISV. Incluye: Desayuno buffet, una cama suave y lujosa Hyatt Grand Bed, Wifi gratis en todas las áreas del . Además, acceso a todas las áreas del hotel: Gimnasio, Terrace Bar, Piscina y el restaurante The Gallery.



Breakfast for Two: Del 20 de diciembre al 09 de enero, tiene un valor de L480 (ISV incluido)

No incluye refrescos.



Aprovecha esta oportunidad de disfrutar de estas comodidades mientras te hospedas con tu familia en un lugar confortable como si estuvieras en casa.



Haz tu reservación en el SanPedroSula.Place.Hyatt.com

Durante tu estadía tendrás acceso al área de piscina.

