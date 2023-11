Política. La diputada anunció ayer su renuncia al Partido Salvador de Honduras (PSH) y a la bancada de ese partido en el Congreso Nacional aduciendo que “no puedo seguir acompañando procesos de los cuales no estoy de acuerdo”, aunque en su comunicado oficial no detalló las situaciones o posiciones que no compartía con sus excompañeros. Se autodefinió como “independiente”.