Homicidios. Una niña de 15 años está siendo señalada como responsable de la muerte de su novio, en un hecho ocurrido en la colonia Lomas del Puerto, Puerto Cortés, en el norte del país. Según los informes preliminares, la pareja discutió por varias horas antes del suceso que acabó con la vida del joven, de quien no se detalló su edad. No se informó si la mujer fue o no detenida.