La Villana: La Sesal.

Las autoridades de la Secretaría de Salud siguen sin abrir la puerta a un diálogo que ponga fin a la protesta de las enfermeras y enfermeros auxiliares que desde hace diez días se encuentran en paro de labores exigiendo una mejora a la base salarial, pago de sueldos atrasados y contratación de más personal, entre otras demandas, sin importarles que la protesta afecta directamente a los usuarios del sistema público de salud.