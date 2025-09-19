La Heroína: La AMDC

Infraestructura. Se ganó un 10 con las obras de mitigación que con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania, y a un costo de L65 millones, construyó en el sector Los Jucos del barrio Morazán de Tegucigalpa. La obra pasó su primera prueba de fuego la noche del miércoles, pocas horas después de su inauguración, al contener la crecida de la quebrada La Orejona por primera vez en años.