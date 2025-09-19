  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

La Heroína: La AMDC

Se ganó un 10 con las obras de mitigación que con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania

  • 19 de septiembre de 2025 a las 00:00

Infraestructura. Se ganó un 10 con las obras de mitigación que con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania, y a un costo de L65 millones, construyó en el sector Los Jucos del barrio Morazán de Tegucigalpa. La obra pasó su primera prueba de fuego la noche del miércoles, pocas horas después de su inauguración, al contener la crecida de la quebrada La Orejona por primera vez en años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias