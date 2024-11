1

Llegó a la decimotercera Vuelta Ciclística EL HERALDO con el sueño de ganar la competencia, y lo logró con un tiempo de tres horas y 17 minutos, tras lo cual agradeció a sus patrocinadores y señaló que la carrera no fue para nada fácil. “Las piernas ya no me daban y entonces yo dije: aquí es mente nada más”. Y así cerró el día en que se adjudicó su primer título de la competición.