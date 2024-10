1

En el acto de celebración del Día de la Unidad Alemana dijo que las democracias en el mundo están amenazadas por los enemigos de la libertad. “La democracia nos necesita como demócratas. Necesita que la vivamos, la cuidemos y la protejamos cada día, porque en todo el mundo está amenazada por los enemigos de la libertad. Y sin democracia no hay nada, no hay libertad, no hay felicidad”.