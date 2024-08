Justicia. El exjugador de fútbol, conocido por su alías de “El Pescado”, se declaró culpable del delito de tráfico de drogas agravado y de pertenecer a una banda de narcotráfico denominada “Los Halcones”, por lo que el juez que conocía su causa lo condenó a once años de prisión. “Han sido justos, me siento bien, no pasa nada, es un error, hay que pagarlo”, dijo el acusado.