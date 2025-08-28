  1. Inicio
El Villano: Las ITS

Las Infecciones de Transmisión Sexual están al acecho de los jóvenes que, en muchas ocasiones, por falta de educación sexual se infectan con estas enfermedades

  • 28 de agosto de 2025 a las 00:00

Las Infecciones de Transmisión Sexual que están al acecho de los jóvenes que, en muchas ocasiones, por falta de educación sexual se infectan con estas enfermedades, entre las que se encuentran la sífilis, verrugas (también conocidas como condilomas), herpes, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las que se propagan generalmente al tener relaciones sexuales sin protección, pero también pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo.

