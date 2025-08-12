  1. Inicio
El Villano: Diego Vázquez

En la nota de despido, la directiva del equipo le reconoció ser, “sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul”

  • 12 de agosto de 2025 a las 00:00

Deportes. El entrenador del Motagua fue destituido por los pésimos resultados obtenidos en el arranque del Torneo Apertura de la Liga Nacional. En la nota de despido, la directiva del equipo le reconoció ser, “sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul”. En la presente temporada, el equipo perdió los tres partidos jugados, lo que lo tiene en la penúltima posición de la tabla.

