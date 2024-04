Altruismo. Es uno de los fundadores de The Foundation for Education In Honduras (FEIH), con la cual, desde el 15 de octubre de 2015, han construido 23 escuelas en 16 de los 18 departamentos de Honduras, principalmente en las áreas rurales del país. La FEIH también dota de insumos como pupitres y pizarrones a los centros escolares y apoya a los niños con uniformes y útiles escolares.