Justicia. El exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) exhortó al Congreso hondureño a no entorpecer la instalación de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y aseguró que no hay que reformar la Constitución “o por lo menos no busquemos complicarnos las cosas” para facilitar la instalación del organismo.