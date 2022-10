Vulnerabilidad e inseguridad extremas

Prácticamente la totalidad de Honduras ha sido afectada por las torrenciales lluvias con las consiguientes inundaciones, deslizamientos de tierra y activación de fallas geológicas. La capitalina colonia Guillén es un dramático ejemplo de esto último.

En la actualidad, las diversas condiciones causantes de esta dolorosa realidad han aumentado. El urbanismo no planificado, el mal manejo de cuencas hidrográficas, la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y de gestión de riesgos, la degradación ambiental, crecientemente pasan factura con consecuencias anuales nefastas: pérdida de vidas, hambrunas, epidemias, migraciones, destrucción de viviendas, puentes y carreteras, particular pero no exclusivamente en el estratégico Valle de Sula, en donde se concentran las principales industrias y comercios del país.

La empresa privada sampedrana ha concluido que únicamente la construcción de represas en esa zona posibilitará el control efectivo de inundaciones. Paralelamente, debe prohibirse que continúe la tala de bosques en la Cordillera de El Merendón y la construcción de residencias en esa reserva natural, pulmón ecológico.

Históricamente, los gobiernos poseedores de una óptica equivocada del progreso y desarrollo han favorecido, otorgando onerosas concesiones, el modelo extractivista de los recursos naturales, especial pero no únicamente, en el rubro minero, omitiendo previa consulta con las comunidades en donde se ubican los yacimientos, ignorando las repercusiones ambientales de corto y mediano plazo. Consecuentemente, la contaminación atmosférica, de aguas y suelos, la deforestación acelerada, incide en la salud de la población, con altos índices de pacientes cancerosos y afectados en sus vías respiratorias.

Nuevamente ha quedado evidenciada la extrema pobreza en que subsisten dos terceras partes de nuestros compatriotas con índices de desarrollo humano extremadamente bajos, particularmente en áreas rurales y urbanas marginales ubicadas en bordos y riberas de los ríos Chamelecón, Ulúa y Choluteca, en condiciones de supervivencia inaceptables desde todo punto de vista.