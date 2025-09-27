Vacaciones responsables

Son muchos los y las hondureñas que han iniciado ya el éxodo hacia varios destinos turísticos en ocasión del feriado de la Semana Morazánica, que para los empleados públicos comienza oficialmente el lunes 29 de septiembre y para los del sector privado, el día 1 de octubre.

El largo feriado es propicio para pasar un tiempo en familia, conocer y explorar las bellezas turísticas y culturales de la nación, pero, lo más importante, recuperarse del estrés acumulado en el trabajo, esencial para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Las autoridades prevén la movilización en estos días de al menos un millón de personas, lo que representará una importante inyección económica para importantes sectores como el de los hoteles, restaurantes y transporte.

También es importante el apoyo que estas actividades dejan a los pequeños y medianos negocios, así como a los emprendedores, que promueven y venden sus productos entre los turistas que se acercan a sus comunidades.

Tampoco olvidar la importancia de la generación de empleos temporales que favorecen principalmente a los más jóvenes, que buscan oportunidades en el mercado laboral.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades policiales y de tránsito disponen desde este fin de semana de operaciones de control de seguridad en los principales ejes carreteros del país, los que no está de más señalar, tienen que ser respetados por la ciudadanía, pero, principalmente, por los motoristas que tienen en sus manos la responsabilidad de llevar a sus pasajeros con bien hasta sus destinos. Es prioritario observar y cumplir las señales de tránsito y siempre recordar que las carreteras hondureñas, en su mayoría, no están en condiciones para circular a altas velocidades y que nunca se debe manejar bajo los efectos del alcohol, que son dos de las principales causas de accidentes viales en el país