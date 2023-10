Una tragedia silenciosa

L HERALDO publicó ayer que en lo que va del año 2023, unos 15,678 estudiantes abandonaron el sistema educativo, y que de ese total, 5,231 se retiraron de las aulas de clases a tan solo dos meses de terminar el año escolar.

La pobreza es la principal causa, dice la nota. La deserción es una de las tragedias silenciosas más crueles que golpean a la niñez y la juventud de Honduras, con la cual todos, autoridades y sociedad, parece que nos hemos acostumbrado a convivir.

Las cifras ya no asustan a nadie a pesar de las duras consecuencias que representan para cada niño, niña o joven que orillado por la pobreza de sus familias se ven obligados a dejar la escuela y en muchos casos a dejar sus hogares y migrar a los Estados Unidos en busca de las oportunidades que los políticos, los gobernantes, les han robado al no implementar políticas públicas efectivas que garanticen a sus padres, a sus madres, a sus entornos familiares, empleos dignos, acceso a un sistema de salud de calidad, a un sistema de enseñanza que les dote de las herramientas que requieren en la sociedad de hoy para enfrentar con optimismo el futuro.

Desgraciadamente, lo que está sucediendo en el sistema educativo no es responsabilidad de las autoridades educativas de hoy, sino que son el reflejo de la grave crisis económica y social que vive el país, y además, de la falta de políticas públicas que garanticen la estabilidad y calidad de la educación a largo plazo.

Pero ello no quiere decir que debemos ver el problema como uno más de los tantos que golpean a la sociedad. No debemos olvidar que la deserción escolar tiene múltiples consecuencias negativas tanto a nivel individual como social, lo que subraya la importancia de abordar este problema y proporcionar oportunidades de educación accesibles y de calidad para todos los estudiantes. No podemos quedarnos de brazos cruzados.