¡Un millón sin vacuna!

Aunque el número de personas no vacunadas contra el covid-19 en Honduras sigue disminuyendo, todavía es alto el porcentaje de quienes no se vacunan o no han concluido los esquemas establecidos por las autoridades médicas a nivel nacional e internacional.

A dos años de iniciada la pandemia que ha contagiado a casi medio millón de hondureños y matado a más de 10,842, la situación sanitaria por esta causa sigue siendo de alta peligrosidad tras el surgimiento de nuevas cepas del virus como la ómicron y la subvariante BA.2, que se manifiestan altamente contagiosas.

Honduras cuenta actualmente con casi un millón de personas de la población elegible para ser vacunada que no lo ha hecho, quienes corren más riesgo de ser infectados, y otras 744, 683 que no han ido por su segunda dosis.

La comunidad científica ha anunciado que a pesar de los avances de la vacunación a nivel mundial la pandemia no desaparecerá, al menos por ahora, y que la ansiada nueva normalidad también tardará en llegar.

Es principalmente por esta razón que la población debe estar alerta y tener presente que las vacunas son una de las principales herramientas en la lucha contra el virus y en la preservación de la vida, más en países pobres como el nuestro, con sistemas sanitarios precarios.

No debemos olvidar que por muchos años las vacunas han protegido a millones de personas no solo del covid, sino de muchas más enfermedades, y han salvado millones de vidas, lo que valida su utilidad para preservar la salud y la vida propia y de sus seres queridos; y en el caso del coronavirus, está comprobado que quienes están vacunados están menos expuestos a una enfermedad grave en caso de contagio. Por eso, si usted no se ha vacunado aún, no lo dude, hágalo de inmediato.