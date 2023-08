Un abuso que debe investigarse

“Da gracias a Dios hijuep... que estás vivo, porque si me hacés esa pasada a mí un poquito fuera de ahí ahorita estarías en un costal metido hijuep...”. Esta es solo una de las frases que se escuchan en un audio que circula en redes sociales y medios de comunicación atribuida al jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Francisco Muñoz Bonilla, al increpar a uno de sus subalternos, y en la que con palabras soeces y alzadas de tono, ordena, en un claro abuso de autoridad, desnudarlo, despojarlo de las insignias de la institución, enchacharlo y enviarlo a la cárcel, sin mediar una orden judicial competente.

Sin explicar para qué fines, el jefe de la PMOP también ordena que le investiguen y entreguen la información de “dónde vive la mamá, el papá, dónde viven los hermanos y dónde vive todo el mundo de este pendejo, toditos, toditos, me lo das ese dato a mí”. Si bien Muñoz Bonilla no hizo comentarios sobre el audio, un portavoz de las Fuerzas Armadas dijo a periodistas que el caso está en investigación y el ministro de Defensa evitó hacer comentarios “por no tener conocimiento del audio”.

En medio de la falta de información sobre el contexto en que se realizó la conversación entre jefe y subordinados no deja de sorprender el alto grado de autoritarismo, y lo más grave, de irrespeto y desconocimiento de la ley de un jefe militar al ordenar acciones al margen de la misma.

Es urgente que este caso sea investigado de inmediato y que tal como lo ha solicitado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se proceda a la separación del cargo del oficial para que no entorpezca las mismas.

Es urgente también que se brinde protección a la familia del soldado que estaba siendo increpado y que dijo era originario de La Paz. El Estado debe garantizar la seguridad y la vida de cada uno de ellos.

El irrespeto de los derechos humanos en cualquier ámbito es y debe ser intolerable y no se trata de que a los delincuentes los traten como angelitos, sino de hacer cumplir la ley y someter a los delincuentes a lo que dice la misma.