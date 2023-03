Tremenda desidia

Honduras es un país de muchas carencias, pero los burócratas no lo ven así. Compran, derrochan y botan los fondos públicos y no pasa nada. Nadie aparenta conciencia del valor del dinero y del sacrificio que realizan los contribuyentes para sostener anualmente administraciones negligentes.

En el 2021, para atender la emergencia de los daños a la infraestructura vial causados por las tormentas Eta y Iota -que golpearon al país en el invierno de 2020-, el gobierno adquirió a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) 600 metros lineales de puentes modulares tipo Bailey por un monto de 137 millones de lempiras.

Estas estructuras metálicas, que debían resolver las vicisitudes del paso de vehículos y peatones en al menos 20 puntos del país, fueron llevadas a los sitios donde se iban a colocar, sin embargo ahí se abandonaron. En diciembre de 2021, luego de una denuncia de EL HERALDO, las autoridades de Invest-H reconocieron el atraso y aseguraron que se reanudarían las instalaciones.

Con la llegada del nuevo gobierno, en enero de 2022, Invest-H fue cerrada y sus obligaciones las asumió la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) -antes (Soptravi)-, no obstante, un año después, los puentes Bailey todavía no se han colocado y sus piezas, tiradas a orillas de calle, para que no terminen de ser robadas, los pobladores las han trasladado a propiedades privadas.

Con el cambio de administración, la ciudadanía creyó que los nuevos funcionarios estatales serían más diligentes que sus antecesores, sin embargo, los hechos muestran que la indolencia es un mal que se transmite entre los que gobiernan, no solo a nivel central, también alcanza a las alcaldías, cuyas autoridades callan y toleran el incorrecto uso de los recursos del pueblo.

Si las emergencias se continúan atendiendo a esta velocidad, Honduras está condenada a retroceder con cada impacto de los fenómenos naturales.