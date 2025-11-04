Tensión se dispara a días de la elección

A 26 días para las elecciones generales en Honduras, el ambiente político se caldea aún más con los llamados a la militancia del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) a una manifestación pública sin retorno, desde el día 9 de noviembre en Tegucigalpa, para presionar por la renuncia de la consejera Cossette López, a quien acusan de fraguar un supuesto fraude electoral, basados en los supuestos audios entregados por Marlon Ochoa al fiscal general, Johel Zelaya.

Frente a esto, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, también ha llamado a sus seguidores a una protesta pública en la capital hondureña el sábado 8 de noviembre “en defensa de la democracia y de elecciones libres y transparentes en las que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas”. Por su parte, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía convocó para mañana miércoles a una manifestación de mujeres en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), con los mismos propósitos.

El aspirante liberal Salvador Nasralla, entre tanto, acusó al gobierno de querer desmantelar el máximo organismo electoral y expresó su apoyo incondicional a la presidenta Ana Paola Hall, quien, en su cuenta de X, salió a recordar que el artículo 15 numeral 3 de la Ley Electoral prohíbe las manifestaciones públicas que se están dando, y mandó un mensaje a sus compañeros consejeras, a quienes les dijo que “aún están a tiempo: sin recusaciones, sin excusas, sin más peleas, manténganse del lado de la ley y del proceso electoral. Prometimos eso en el juramento constitucional y ante el pueblo, debemos cumplir”.

Sin embargo, son mucho más las voces que se levantan para exigir unas elecciones libres, transparentes, de calidad, lo que no se logrará si desde sectores interesados se sigue torpedeando el proceso. La clase política está llamada a respetar la voz popular, les sea o no favorable el día de la elección