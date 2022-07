Sueños truncados

Margie Tamara Paz tenía 24 años, estudiaba Economía en la UNAH y trabajaba en un call center, pero decidió irse a los Estados Unidos a trabajar para ganar lo suficiente y juntar los 200,000 lempiras que costaba una operación necesaria para recuperar la salud de su madre.

Alejandro Miguel (23) y Fernando José (18) Redondo Caballero eran dos hermanos que por falta de oportunidades laborales decidieron dejar su hogar, en Las Vegas, Santa Bárbara, e ir por sus sueños a los Estados Unidos. Su madre viajó con ellos hasta Guatemala donde los despidió con un fuerte abrazo y les dijo:

“Me duele más dejarlos aquí que haberlos parido”.Las historias de Margie, Alejandro Miguel y Fernando José no son únicas. Igual que ellos, centenares de jóvenes salen diariamente de Honduras cargando sus sueños en las mochilas en las que también cargan sus pocas pertenencias materiales, sabiendo que el camino no es fácil, pero confiando en que llegarán con vida a su destino. No lo lograron.

La muerte por asfixia de 53 migrantes que viajaban en un tráiler en San Antonio, Texas, ha puesto nuevamente en la agenda de los gobiernos de donde eran procedentes las víctimas el tema de la migración.

Funcionarios de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras se han reunido en Washington para “coordinar” una respuesta regional a las familias de las víctimas y programar reuniones futuras para “analizar qué acciones se pueden adoptar de manera conjunta a fin de atender a las víctimas, combatir las redes de tráfico de personas, prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada regular y humana”.

Queda confiar en que esta vez las autoridades actuarán con diligencia, pues la vida y los sueños de miles de personas dependen de las decisiones que impulsen para mejorar las condiciones de vida en sus países.