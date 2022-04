Honduras se enfrenta a una emergencia por falta de agua. Las fuentes de abastecimiento están secas. La situación es grave. Aguas de Choluteca, por ejemplo, ha advertido que solo tiene disponibilidad de agua potable para los próximos quince días porque la producción de agua en el río Choluteca ha bajado considerablemente.



La situación es igual de dramática en otros puntos del territorio nacional, pero con más fuerza en Tegucigalpa, donde las principales represas están en sus niveles mínimos, situación que ha obligado a las autoridades a endurecer los racionamientos, una acción desesperada para garantizar el abastecimiento a la población.



Con la falta de agua en Choluteca se verán afectados unos 14,000 abonados, pero en Tegucigalpa, donde vivimos más de 1.3 millones de habitantes, el problema es más grave, ya que el 35% de las familias que aquí residen no tienen acceso al agua potable en condiciones normales, es decir, con las represas a su máxima capacidad y mucho menos para estas épocas de escasez.



Y entre ellos los más afectados son los residentes en los barrios marginales que no disponen de sistema de agua por tuberías ni tampoco cuentan con sistemas alternos de almacenamiento, por lo que tienen que comprar el líquido a precios exorbitantes.



Como lo planteamos desde estos espacios todos los años, es necesario que las autoridades competentes -no solo de Tegucigalpa y Choluteca, sino que desde el nivel central- comiencen a definir políticas públicas serias en busca de soluciones permanentes a esta problemática. Pero mientras esas acciones se deciden en los más altos niveles burocráticos, los pobladores estamos obligados a cuidar las pocas gotas de agua que todavía llegan a nuestras viviendas. Esa es, sin duda, la única solución viable en estos momentos de crisis.