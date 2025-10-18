Rehusar debatir

Cuando se desea presentar al electorado nuestros argumentos, planes, programas de gobierno, con el propósito de convencer a la ciudadanía que somos la persona con mayor capacidad intelectual, habilidad para poner en práctica las diversas promesas formuladas, resulta absolutamente necesario el saber escuchar al resto de candidatos (as), igualmente aspirando a ser los (as) favorecidos por el electorado para ocupar un cargo de elección popular, sea a nivel nacional o local.

El estar en desacuerdo es necesario. Los argumentos a favor o en contra se contrarrestan con hechos, no con falacias, tampoco con medias verdades, subestimando la capacidad del auditorio para comparar, discernir y escoger por quien votará.

Para poder alcanzar acuerdos es necesario, previamente, los diversos puntos de vista hasta lograr, idealmente, llegar a consensos logrados tras haber agotado exhaustivamente, opiniones disimiles.

Saber persuadir es una destreza y habilidad que se logra con elocuencia, lógica, capacidad para integrar y sintetizar aspectos vinculantes, de manera sucinta y convincente.

Él o los oponentes merecen respeto, aun si rechazamos lo sostenido por el o la expositora. No aceptar visiones opuestas a la nuestra evidencia dogmatismo, intolerancia, rigidez e inflexibilidad ideológica y política. Apelar a insultos y diatribas expone de cuerpo entero la incapacidad para examinar, analizar y refutar, con respeto, al contrario. Quien pierde el autocontrol, pierde, y el electorado lo rechaza.

La ciudadanía hasta ahora solamente ha visto y escuchado promesas vacías, despojadas de contenido real. Sigue siendo visto como agente pasivo, incapaz de alcanzar conclusiones por si misma.

Ello revela tanto irrespeto como arrogancia, que el 30 de noviembre revertirán en contra de quienes ofrecen cielo y tierra, manipulando a sus compatriotas pero sin lograrlo, cansado de falsos profetas. En sus manos poseen un arma formidable, eficaz, definitoria: su voto.