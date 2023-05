Las justificaciones en relación al porqué Honduras está fuera de las pruebas PISA planteadas por el señor viceministro de Educación, Edwin Hernández, han dejado sin aliento a más de alguno que conoce el para qué le sirve a un país como el nuestro tener referentes de nivel mundial para definir sus políticas educativas e impulsar las reformas necesarias encaminadas a promover la calidad y equidad en la educación hondureña.

Hernández ha dicho sin ningún reparo que la actual administración del Estado no estaba de acuerdo con la participación del país en esas pruebas por considerarlas “sectoriales anacrónicas” y que “van en contra del magisterio, en contra de los alumnos de América Latina, por eso no estamos de acuerdo, aparte que eso le cuesta dineral al país y no nos interesan que nos evalúen medios de la derecha”.

Las pruebas PISA son desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización internacional compuesta por países miembros con diversas orientaciones políticas y filosóficas, como China, Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, y se diseñan utilizando un enfoque científico y se aplican de manera estandarizada en diferentes países, siguiendo un proceso riguroso de desarrollo y revisión.

}El problema en sí no son las pruebas, sino que los tomadores de decisión no las han tomado en cuenta para definir sus estrategias educativas.

Más allá de las críticas al mecanismo por parte del funcionario hondureño, las pruebas PISA son una herramienta valiosa que le permiten a los países identificar las brechas de aprendizaje de sus estudiantes y desarrollar estrategias para mejorar sus rendimientos.

Los problemas de la educación hondureña no se resolverán negando el valor de la ciencia y la estadística en este y todos los procesos que se requieren para sacar al país del subdesarrollo