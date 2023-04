Precaución y responsabilidad

No está de más recordar hoy a las personas que, en ocasión de las vacaciones de Semana Santa, se aprestan a viajar a los diversos puntos turísticos en el interior del país que deben observar todas y cada una de las medidas de seguridad que recomiendan por estas fechas las autoridades competentes para asegurar un viaje placentero, seguro y un retorno sin incidentes que lamentar.

Para ello es necesario que aseguren que sus hogares quedan bien resguardados y que quienes viajarán en sus propios vehículos se aseguren están en óptimas condiciones mecánicas, y los que no, se acerquen a tempranas horas a las estaciones de buses para evitar las aglomeraciones que suelen ser comunes para estas fechas.

No está de más recordar a los conductores de carros particulares y de transporte público observar las señales de tránsito, principalmente las correspondientes a la velocidad de circulación, sobre todo en carreteras que no están en muy buenas condiciones. También es necesario llamar a la responsabilidad para que no manejen ingeridos de alcohol.

La velocidad y la ingesta de bebidas embriagantes son las principales causantes de accidentes viales, que de más está decir se han convertido en la segunda causa de muertes violentas en nuestro país.

Toda tragedia podrá evitarse si los responsables de cada familia se cuidan, protegen a sus miembros y observan al detalle las recomendaciones de las autoridades policiales y los cuerpos de socorro que año con año despliegan impresionantes operaciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Nuestro deseo es que las celebraciones en esta Semana Santa transcurran en paz y que todos y cada uno de los vacacionistas disfruten sus destinos y retornen a sus hogares sanos, con las pilas puestas, para continuar empujando el desarrollo del país desde sus puestos de trabajo